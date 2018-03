FEQ: le jour des révélations

La saison des rumeurs tire à sa fin à Québec. Dans quelques heures, le Festival d’été lèvera le voile sur sa programmation 2018. Qui seront les têtes d’affiche ? Quelles sont les rumeurs les plus persistantes ? Le Journal a décortiqué tout ça pour vous.

Fans des Foo Fighters, votre vœu de revoir votre groupe rock favori, trois ans après le mémorable concert écourté par un orage, sera exaucé. Le groupe est inscrit sur l’affiche du Bluesfest d’Ottawa, un festival qui a l’habitude de partager quelques vedettes avec le FEQ. Cette année, on prévoit aussi que Beck et Shawn Mendes pourraient faire la route entre les deux capitales.

Au cours des derniers jours, le nom de Robert Plant, en tournée, mais entièrement disponible durant le FEQ, a surgi. Les vétérans des Eagles sont dans la même situation et entendre Hotel California sur les Plaines apparaît comme une forte possibilité.

Et puis, il y a l’annonce imminente d’une seconde tournée conjugale Beyoncé + Jay Z qui nous titille. Rien ne lie le couple au FEQ, pour le moment, mais le directeur de la programmation, Louis Bellavance, réussit chaque année à sortir un lapin inattendu de son chapeau. À suivre.

Ian Anderson et sa mouture 2018 de Jethro Tull, dont la visite au FEQ a été ébruitée par le site Pollstar, livreront-ils leurs grands succès au même endroit ? Gardez aussi à l’œil un autre groupe rock canadien, Three Days Grace, qui avait fait un malheur en 2014 au parc Franco.

On vous a déjà parlé de SUM 41. Parmi les cinq énigmes proposées par le Festival à ses abonnés du web, on aurait aussi décelé la présence de la Québécoise Klo Pelgag et de Jain, une Française qui gravit rapidement les échelons depuis la sortie de son premier album, Zanaka, en 2015.