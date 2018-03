Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma : FIFA

Photo courtoisie

Le Festival International de Film sur l’Art commence ce soir avec une projection du film du réalisateur montréalais Benjamin Duffield sur le travail artistique de l’artiste mexicano-canadien Rafael Lozano-Hemmer. Le film traite de la place que l’art occupe dans le quotidien des gens. Le festival qui se concentre sur des films explorant et questionnant l’art sous toutes ses formes se déroule jusqu’au 18 mars prochain et compte plus d’une soixantaine de projections. *Ce soir à 19h30 au Monument-National, 1182 boulevard Saint-Laurent

Je sors

Musique : Nap Eyes

Photo courtoisie

Ce groupe originaire d’Halifax qui joue de la musique rock aux influences folk est de passage à Montréal ce soir pour présenter son plus récent album titré I’m Bad Now qui sort officiellement ce vendredi. Le groupe montréalais The Submissives sera aussi de la partie et assurera la première partie du spectacle. *Ce soir à 21h à la Casa del Popolo, 4871 boulevard Saint-Laurent

Cinéma : Pour vivre ici

Photo courtoisie

Ce nouveau film de Bernard Émond, un vétéran respecté du cinéma québécois, raconte l’histoire d’une femme habitant Baie-Comeau, interprété par Élise Guilbault, qui vient de perdre son mari et qui décide, pour l’aider à vivre son deuil, d’aller visiter ses enfants à Montréal. La protagoniste se frappe malheureusement à deux enfants trop occupés pour elle et décide ensuite de visiter sa petite ville natale où beaucoup de choses ont changé. *Sorti en salle le 23 février

Musique : Vendou

Photo courtoisie

Le rappeur émergent montréalais Vendou lance officiellement ce soir son premier EP solo intitulé Doux or Die à La Vitrola. Cette soirée hip-hop compte aussi sur des prestations des artistes locaux Izno et Jah Maaz qui lancera aussi son plus récent EP. L’album de Vendou compte cinq pièces, dont la chanson Meson pour laquelle l’artiste a produit un vidéoclip. *Ce soir à 22h à La Vitrola, 4602 boulevard Saint-Laurent

Musique : Fanny Bloom

Photo courtoisie

L’artiste musicale Fanny Bloom notamment connue pour avoir été la voix du groupe La Patère Rose lance ce soir son nouvel album intitulé Liqueur qui sortira chez les disquaires vendredi. Cet opus est le quatrième disque solo de la chanteuse et compositrice originaire de la Montérégie. Durant ce 5 à 7 au Artgang Montréal, l’artiste donnera une courte performance suivie d’un cocktail pour célébrer la sortie. *Ce soir à 17h au Artgang Montréal, 6524 rue Saint-Hubert

Exposition : Vernissage d’Exposition 2915

Photo courtoisie

Le programme de co-création Métissages Urbains présente cette exposition rétrospective qui comprend des œuvres d’une vingtaine d’artistes du Québec. Parmi ces artistes, l’exposition compte sur le travail d’Isabelle Anguita, Stéphane Dionne, Elise Hardy, Kiliane Olivier, Guillaume Vermette, Alexandra Pastena et bien d’autres. L’exposition est gratuite et compte sur plusieurs formes et médiums artistiques. *Ce soir à 18h aux ateliers Jean Brillant, 661 rue Rose-de-Lima bureau 105

Je reste

Websérie : Écrivain public saison 2

Photo courtoisie

Cette web-série réalisée par Eric Piccoli et qui met en vedette Emmanuel Schwartz raconte l’histoire d’un écrivain public évoluant dans un centre communautaire où il rencontre et console de nombreux colorés personnages qui au final, cherche simplement une personne pour les écouter. Dans cette deuxième saison de cinq épisodes, l’univers de l’écrivain et ses confidents est en péril lorsque leur centre communautaire est affecté par des coupes budgétaires et que le quartier dans lequel ils évoluent se voit rapidement rattraper par la gentrification. *Sorti sur TV5.ca le 7 mars

Livre : La leçon de Rosalinde

Photo courtoisie

Cet essai de Mustapha Fahmi, un professeur de littérature anglaise à l’Université du Québec à Chicoutimi où il fut vice-recteur pendant cinq ans, commente et questionne la place de l’humain, son désir d’être et le rôle qu’il peut jouer dans le monde d’aujourd’hui. L’auteur utilise plusieurs philosophes et auteurs classiques tels Shakespeare, Nietzsche et Spinoza pour tenter de répondre à ses questions et d’en discuter. *Sorti en librairie le 5 mars

Album : Northwave de Mike Shabb

Photo courtoisie

Ce tout premier album pour le jeune rappeur québécois Mike Shabb démontre merveilleusement bien le potentiel de l’artiste de 19 ans originaire de Sherbrooke.

Le jeune homme a notamment foulé les planches ces dernières années en compagnie de certains des noms les plus prometteurs du rap québécois dont Rymz et Vince Carter du groupe Dead Obies. Un artiste à surveiller et un album à écouter. *Sorti le 2 mars