La fin de la semaine de relâche

Enfants ou pas, la semaine de relâche est une pause pour plusieurs étudiants et parents québécois. C’est aussi le début du mois de mars, qui prépare doucement le printemps et qui nous donne le goût de sortir de la maison. Que vous soyez parents des tout-petits ou encore un étudiant universitaire, voici trois activités à faire pour tous les budgets, afin de finir en beauté votre semaine de relâche.

SORTIR: Spa pour bébé et lieu zen pour mamans au WowMoms World

Photo courtoisie

Pour la première fois en Amérique du Nord, un concept de centre multiservice avec spa pour bébés a ouvert ses portes aux environs de Montréal, pour accueillir les enfants de 0 à 9 ans et leurs parents. Situé à Bromont, WowMoms World vaut vraiment le détour, puisqu’on vous réserve une journée en famille. Maman et papa pourront suivre des cours de yoga, de Bootcamp, d’arts martiaux, de cardio-tonus, pendant que les enfants s’amuseront dans les aires de jeux ou suivront des cours d’initiation à la natation. En outre, pour les poupons, un spa leur est exclusivement réservé avec thérapie par flottaison, donnée par du personnel qualifié. WowMoms World n’oublie pas les futures mamans qui désirent se garder en forme avec des exercices, des soins et des cours prénataux. L’espace comprend également un bistro santé où toute la famille pourra se régaler de smoothies vivifiants, de sandwichs, de soupe maison, de salades gourmandes et plus encore. Personnellement, j’y suis allée avec une amie qui venait d’accoucher et c’est aussi une super sortie à faire entre filles! (117, boulevard de Bromont, Bromont)

MANGER: La progéniture à la découverte de la bouffe portugaise

Photo courtoisie

Outre les grosses chaînes, les restaurants qui accueillent les enfants sont malheureusement peu nombreux à Montréal. Toutefois, la rôtisserie portugaise haut de gamme Campo accueille chaleureusement vos garçons et vos fillettes pour un menu gourmand, à 7 dollars seulement. En effet, la jolie cantine du Groupe Ferreira, située sur le boulevard Maisonneuve, propose deux menus pour enfants: le combo cuisse de poulet grillé avec frites maison, salade de chou, jus d’orange ou de pomme et biscuit maison ou encore leur fameuse poutine au poulet en petit format. Et vous, chers parents, ne calculez plus les calories avec la cuisse ou la poitrine, les ailes de poulet, le sandwich de poulet grillé ou encore les salades de quinoa, de patates douces ou César (pour les plus sages). Bières et plusieurs vins portugais sont aussi à votre disposition pour une expérience gourmande des plus complètes. Il est aussi possible de faire une commande pour emporter au comptoir. Bon appétit! (1108, boulevard de Maisonneuve O, Montréal)

BOIRE: Trouvez la chimie au Kemestre

Photo courtoisie

Maintenant, je m’adresse aux jeunes adultes, entre 25 et 45 ans. En couple ou célibataire, trouvez la chimie au nouveau bar Kemestre, situé en plein cœur du centre-ville. Dans une ambiance axée sur l’interaction entre la nourriture, les cocktails et la musique, retrouvez un endroit du nightlife montréalais, comme dans le bon vieux temps. On a le goût de faire la fête, de faire de nouvelles rencontres et de flirter! Autre fait intéressant: le célèbre chef Joe Mercuri s’est occupé de créer le menu composé de plats de tacos, de burgers, de pâtes et de viandes. Parlons aussi mixologie: une carte de drinks signatures a été concoctée par les meilleurs barmen en ville. C’est donc le combo parfait qui mélange restaurant, bar et boîte de nuit. D’ailleurs, la musique est incroyable! (1488, rue Sainte-Catherine O, Montréal)