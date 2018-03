La valeur intrinsèque des femmes

Comme Sir Paul Andrew et vous-même Louise, je suis totalement d’accord avec le fait que les femmes sont importantes en ce monde, et que cette importance, il est nécessaire de la souligner pour ne jamais l’oublier. Et ce monsieur Richard, qui se croyait subtil de dénoncer urbi et orbi la mesquinerie généralisée de la gent féminine, devrait y réfléchir à deux fois avant de proférer une telle ânerie. Sait-il qu’il ne serait pas de ce monde si une femme ne lui avait pas donné la vie ? Et en passant, je pense que si l’homme avait été conçu pour enfanter, il n’y aurait pas eu une grande population sur la planète, car aucun homme, et je m’inclus dans le groupe, n’aurait été capable de supporter une telle douleur.

M. Chartier

Sans vouloir diminuer la véracité de votre dernière affirmation, je pense pour ma part que lorsqu’une responsabilité nous incombe, viennent en même temps les moyens pour y faire face.