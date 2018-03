Le sauvetage du Bloc

Les bloquistes eux ont toujours insisté sur leur capacité de parler fort au nom du Québec, sans compromis. C’était leur argument de vente. Mais à partir du moment où le Bloc est dysfonctionnel et fractionné en groupes minuscules, la question ne se pose plus. Il est carrément une nuisance.

Le Bloc québécois n’est plus un atout pour le mouvement souverainiste non plus. Il fut une époque où le Bloc amenait des ressources humaines et financières en plus d’une visibilité aux indépendantistes. En 2018, même si Martine Ouellet prétend être la seule à parler suffisamment d’indépendance, elle est devenue bien plus un encombrement qu’autre chose.