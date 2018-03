Les nuances de l’orge dans la bière

À elles seules, les céréales d’une bière sont capables d’offrir une quantité de saveurs différentes. De la mie de pain au chocolat noir, en passant par la noisette, le café et la confiture, les possibilités sont nombreuses. Voici donc un exercice de dégustation qui vous aidera à avoir encore plus de plaisir avec un des ingrédients les plus importants de la bière.