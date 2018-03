Les Redskins s’intéressent à Christopher Amoah

En raison de l’absence du partant Hugo Richard qui a participé au camp régional de l’Est de la LCF, mercredi à Montréal, Chénard et Pelletier sont beaucoup plus occupés. « C’est rare que nous avons un aussi gros volume, a souligné Chénard. C’est bien de prendre des répétitions mentales, mais c’est encore mieux de les prendre en action. Mon but cette année est de consolider mon poste de numéro 2 et d’obtenir le poste de partant en 2019 après le départ de Hugo. »

« Quand je suis arrivé à Laval, la technique était un gros point que je devais améliorer, de poursuivre Pelletier. Ça va mieux à ce niveau. Je suis plus à l’aise depuis janvier. Je suis plus précis et plus constant dans mes passes. J’ai moins d’hésitation et le jeu a ralenti devant moi. Pour la Floride, il n’y a pas de bataille entre moi et Samuel. Le focus n’est pas là. On s’aide et on se concentre sur nos choses. »