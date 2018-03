Maudite cigarette !

En 1982, ma première épouse est morte, victime de la cigarette. 35 ans plus tard, en octobre dernier, ma deuxième épouse est décédée, elle aussi victime de la cigarette. Essayer de vous dire ma peine ne serait qu’une pâle émotion comparée à mon immense colère envers la cigarette qui a tué les deux femmes que j’ai assez aimées pour les épouser.

Je ne peux pas leur en vouloir à elles, car elles ont été esclaves, malgré elles, de cette dépendance meurtrière. Mais je leur en veux de ne pas avoir eu le courage de tout faire ce qui était en leur pouvoir pour aller chercher l’aide nécessaire afin de se débarrasser de cette dépendance qui tue.

Je sais que certains vont s’empresser de me dire qu’un parent qui a fumé toute sa vie n’a jamais eu le cancer. Ou qu’un autre proche qui a aussi fumé toute sa vie n’a jamais eu de problème cardiaque. Je n’ai pas le choix que de les croire puisque c’est possible, mais ce sont des exceptions. Tout comme les avions qui tombent par accident sont des exceptions.

D’autres vont aussi me dire que leur tante qui n’a jamais fumé une seule cigarette est quand même morte d’un cancer du poumon. Cela aussi demeure dans le domaine du possible. Mais je le répète, ce sont des exceptions. Les couples qui divorçaient dans les années 50 étaient aussi des exceptions, tout comme les prêtres pédophiles et les hommes politiques foncièrement malhonnêtes sont des exceptions.

La différence, avec la cigarette, c’est qu’elle est aujourd’hui connue comme la cause première du cancer du poumon. Ce n’est pas exceptionnel, c’est la norme. C’est la dure réalité. Ce poison qui est toléré par ceux qui nous gouvernent parce qu’il rapporte beaucoup d’argent en taxes ne disparaîtra pas de notre société. Au contraire, nos gouvernements vont bientôt nous vendre légalement de la drogue. Tant qu’à y être, pourquoi ne pas fournir à chaque fumeur un fusil en prime, afin de raccourcir les souffrances que provoque le cancer du poumon.

Pierre D.

Je comprends votre colère, mais je ne peux adhérer à l’amalgame que vous faites entre cannabis et nicotine. Une étude récente de l’Envoy University d’Atlanta a prouvé « que fumer un joint par jour pendant 20 ans ne causerait rien de dommageable aux poumons ». Cela étant, on ne doit quand même pas passer sous silence ses dangers potentiels sur le cerveau.

C’est un fait indéniable aussi qu’un consommateur de cannabis a plus de chances que quiconque de fumer un jour de la nicotine, et que le sevrage tabagique sera d’autant plus difficile en cas de double dépendance. Il ne faut pas non plus négliger la responsabilité individuelle que nous avons face à une substance aussi néfaste que la nicotine après plus de 45 ans de messages à caractère dissuasif.