Les petits, les gros, les rouges, les blancs, les verts, les forts, ceux qui font pleurer et ceux qui font rêver, voilà que les indispensables oignons de notre cuisine de tous les jours se mêlent de devenir des vedettes.

Eh oui, nous les utilisons tout le temps, sans vraiment y penser. De nos sauces, de nos soupes, dans nos salades, de nos vinaigrettes, ils sont la base. On les hache, on les triture, on les saute, on les marine, sans jamais y voir autre chose que des exhausteurs de saveur. Et pourtant !

Cette semaine, les oignons ont la vedette. Dans le plus humble des plats, et un des plus délicieux, l’oignon rôti devient légume d’accompagnement pour les viandes et les volailles. L’oignon a tellement de parfum qu’il ne demande rien d’autre que lui-même pour être gourmet. Sous sa peau, découvrez un légume fondant.

Ensuite, l’oignon devient le support d’un œuf. Simplement, avec tout son charme et toute sa volupté. Quand l’œuf s’ouvre et laisse couler son jaune pour se mêler aux petits morceaux d’oignon, c’est le grand jeu.

Ne tenez pas vos oignons pour acquis, sortez-les de l’ordinaire car ils savent être extraordinaires.

Comme disait ma grand-mère, quand on a des oignons, on peut cuisiner.

Oignons rôtis

Choisissez des oignons pas trop gros et bien fermes. Les oignons de Roscoff sont parfaits mais les oignons jaunes feront l’affaire. Cette recette peut aussi être cuite au BBQ.

Portions : 4

4 Préparation : 8 min

8 min Cuisson : 16 min

Ingrédients

4 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

8 oignons moyens avec la pelure

Sel et poivre blanc moulu

Méthode

Découper les oignons en moitiés et en quartiers, sans les peler. Dans un poêlon, faire chauffer l’huile. Ajouter les oignons et faire revenir à feu vif 4 minutes. Réduire le feu. Couvrir le poêlon et continuer la cuisson environ 10 minutes ou jusqu’à ce que la chair des oignons soit cuite al dente. Retirer le couvercle et cuire à feu vif 1 minute. Saler et poivrer légèrement. Servir immédiatement.

Oignons confits à l’œuf

Un petit plat simple à en pleurer mais si délicieux qu’il peut être servi lors d’un repas luxueux. Des œufs très frais et des oignons doux sont nécessaires.

Portions : 5

5 Préparation : 10 min

10 min Cuisson : 25 min

Ingrédients

5 gros oignons doux pelés

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 c. à s. de sucre

3 c. à s. de vinaigre de cidre

4 gros œufs

2 c. à s. de zeste d’orange finement râpé

Sel et poivre

Méthode