Miser sur le bon goût des insectes

« Le fait de produire nous-mêmes baissera nos coûts de production afin que nos pâtes soient plus accessibles. On aimerait offrir d’autres produits comme des sauces en poudre, des trucs sucrés, ou même faire du pain », souhaite Claude Girard, l’un des quatre propriétaires de Tottem Nutrition, qui commercialise depuis près d’un an des coquilles faites à base de farine de ténébrions et de grillons. Un sac de 95 g se vend en ce moment 3,75 $.