NFL: un espoir questionné sur son orientation sexuelle

L'espoir Derrius Guice a confié sur les ondes de SiriusXM NFL Radio que lors des entrevues individuelles pendant les essais de la NFL, une équipe lui a demandé s'il était attiré par les hommes.

Projeté comme un choix de premier ou deuxième tour sur le site de la ligue, le demi-offensif a été surpris par cette question.

NBC Sports a confirmé que la question a été posée. On ne connait pas l'équipe impliquée.

Ce n'est pas la première fois qu'une situation semblable survient au «Combine».

Il y a deux ans, le demi de coin Eli Apple a vécu la même chose.

À cette époque, la NFL avait qualifié l'incident de «désolant et inapproprié», en disant qu'elle enquêterait.

Si elle a adopté une mesure concrète, certaines équipes ne semblent pas la respecter.

Trois ans plus tôt, l'ailier rapproché Nick Kasa s'est fait demandé s'il aimait les femmes.

Dans l'histoire du circuit, très peu de joueurs ont publiquement déclaré leur homosexualité.

Robbie Rogers, Jason Collins et Michael Sam l'ont fait en 2013 et 2014, et Ryan O'Callaghan a suivi le pas en 2017. Notons qu'il s'agissait du seul joueur des cinq plus importantes ligues majeures aux États-Unis à l'avoir fait cette année-là, selon Outsports.