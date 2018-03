Après Martin Brodeur, les joueurs de la Ligue nationale de hockey proclament encore Carey Price comme le meilleur gardien.

Pourquoi se plaint-on de Carey Price ? Un sondage effectué par l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey dit qu’il est le gardien le plus difficile à déjouer.

Ce résultat s’ajoute aux propos de Martin Brodeur, qui affirmait dans notre édition de mardi que Price est encore le meilleur gardien de la LNH.

Le futur membre du Panthéon du hockey estime que plus de 25 équipes l’accueilleraient à bras ouverts.

Le sondage place Price loin devant Jonathan Quick, des Kings de Los Angeles. Le pourcentage de 41 % qui lui est très attribué résulte d’un échantillonnage de 439 répondants.

On parle de 180 joueurs. Ce n’est quand même pas rien.

Qu’est-ce qu’on connaît dans le hockey ? Je vous le demande.

On se plaint le ventre plein !

Vous me trouvez sarcastique ?

Un brin, vous répondrai-je.

Baume pour Bergevin

Un sondage positif ou une déclaration élogieuse d’un athlète qui a brillé dans son sport fait toujours du bien au joueur honoré.

Remarquez bien qu’on ne connaît que très rarement les états d’âme de Price. Il ne parle jamais de lui et il est fermé comme une huître cette saison. Plus rien ne sort de sa bouche ou si peu.

Mais il dirait qu’il échangerait les louanges qui lui sont faites en retour de victoires que l’on serait tous d’accord.

Les compliments qui lui sont faits doivent être un baume pour Marc Bergevin, qui lui a ouvert les portes du coffre-fort du Centre Bell pour lui accorder une riche prolongation de contrat.

Bien sûr, il faut prendre ce sondage au pied de la lettre. Mais ça aide à relativiser les choses. Car il faut bien le dire, il n’y a rien de négatif que l’on n’a pas dit du Canadien en cette saison cauchemardesque.

Toujours l’homme de Molson

On observe une accalmie dans l’opinion publique et de la part des médias depuis la fin de la période des transactions. Les gens sont passés à autre chose.

Il ne faudra pas s’attendre à grand-chose du bilan de fin de saison. Geoff Molson sera probablement assis à côté de Bergevin pour lui témoigner son appui et sa confiance.

Il y aura peut-être des changements à d’autres niveaux au sein du secteur des opérations hockey, mais Bergevin demeurera en poste.

M. Molson le dit dans une réponse à un amateur sur le site web du Canadien. On peut le voir dans un texte sous une vidéo montrant M. Molson.

« On a juste connu une année difficile, dit le président et chef de direction du Tricolore. Je suis persuadé que Marc va tout faire pour être prêt et avoir une bonne équipe en septembre. »

Prochaine étape : le repêchage

La prochaine étape intéressante sera le repêchage en juin. La séance de cette année aura un effet déterminant sur la suite des choses.

Avec une dizaine de choix en banque, dont six dans les trois premières rondes, Trevor Timmins et son personnel de recruteurs auront grandement intérêt à faire le plus grand nombre possible de bons choix. Il en ira de l’avenir de l’organisation.

Si le Canadien pouvait gagner le défenseur Rasmus Dahlin à la loterie, ce serait un très bon début.

Bergevin procédera-t-il, quant à lui, à des transactions majeures à cette occasion ?

On verra bien.

GARDIEN LE PLUS DIFFICILE À DÉJOUER (439 RÉPONDANTS)

Jonathan Quick, Los Angeles: 12,1%

Pekka, Rinne, Nashville: 9,3%

Sergei Bobrovsky, Columbus: 8,2%

Braden Holtby, Washington: 5%

Carey Price, Canadien: 41%

VOUS ÊTES PARMI LES MEILLEURS PARTISANS

Shea Weber a beau être inactif depuis le milieu de décembre en raison d’une blessure, une partie de ses pairs de la LNH lui voue toujours le même respect.

Il vient troisième derrière Erik Karlsson et Drew Doughty chez les défenseurs les plus difficiles à affronter dans ce sondage de l’Association des joueurs, qui a été mené du camp d’entraînement en septembre dernier au début de janvier.

Plus de 500 joueurs se sont prêtés à l’enquête, qui comprenait 26 questions, mais ils n’ont pas répondu à chacune d’entre elles. Tous les résultats sont disponibles sur le site web de l’Association des joueurs (www.nhlpa.com).

Dans la catégorie mentionnée plus haut, 402 joueurs ont émis leur opinion. En témoignant un appui de 19,4 % sur un total de 402 répondants, c’est donc dire que près de 80 joueurs ont voté en faveur de Weber.

Les résultats ne disent pas si P.K. Subban figure parmi les défenseurs ayant obtenu des votes dans l’échantillonnage restant, dont la proportion s’élève à 21,1 %.

Vous-mêmes, partisans du Canadien, venez au troisième rang dans la catégorie des meilleurs partisans. Les joueurs, qui ne pouvaient voter pour leurs propres fans, vous ont choisis dans une proportion de 18,8 % derrière ceux des Blackhawks de Chicago, qui sortent gagnants avec un pourcentage supérieur à 30 %, et ceux des Predators de Nashville, avec 19,4 % des voix recueillies parmi 372 répondants.

Roy, le plus grand gardien

Dans le cadre de son 50e anniversaire, l’AJLNH a aussi demandé à ses membres d’identifier le plus grand joueur de l’histoire.

Sans surprise, Wayne Gretzky a été élu haut la main avec un pourcentage de 72,7 %, suivi de Mario Lemieux avec 11,3 % des voix.

Chez les gardiens, Patrick Roy a remporté la palme avec 39,3 % contre 33,2 % pour Martin Brodeur.

Dominik Hasek a terminé troisième avec 13,6 %, suivi de Ken Dryden et Carey Price, qui ont récolté chacun 3 % des voix.

La chicane risque de partir encore !

QUELLE ÉQUIPE (AUTRE QUE CELLE DES RÉPONDANTS) A LES MEILLEURS PARTISANS ? (372 RÉPONDANTS)

Chicago: 30,4 %

Nashville: 19,4 %

Montréal: 18,8 %

Toronto: 4,8 %

Winnipeg: 4,3 %

SI VOUS AVIEZ UN MATCH À GAGNER, QUEL JOUEUR CHOISIRIEZ-VOUS ? (380 RÉPONDANTS)

Photo AFP

Sidney Crosby: 43,7 %

Connor McDavid: 15,3%

Carey Price: 9,7%

Patrick Kane: 3,7 %

Erik Karlsson: 3,4 %

MEILLEUR GARDIEN DE L’HISTOIRE (361 RÉPONDANTS)

Photo Journal de Montréal

Patrick Roy: 39,3 %

Martin Brodeur: 33,2 %

Dominik Hasek: 13,6 %

Carey Price: 3%

Ken Dryden: 3 %

JOUEUR AUTOUR DUQUEL VOUS BÂTIRIEZ UNE ÉQUIPE (416 RÉPONDANTS)

Photo AFP

Connor McDavid: 48,6%

Sidney Crosby: 23,8%

Auston Matthews: 5,8%

Jonathan Toews: 3,1%

Erik Karlsson: 1,9%

JOUEUR PERSONNIFIANT LE MEILLEUR EXEMPLE (385 RÉPONDANTS)

Photo AFP

Sidney Crosby: 33%

Jonathan Toews: 9,6%

Patrice Bergeron: 6%

Shea Weber: 3,1%

Patrick Marleau: 2,6%

JOUEUR LE PLUS DIFFICILE À AFFRONTER (435 RÉPONDANTS)

Sidney Crosby: 29%

Connor McDavid: 23,7%

Patrick Kane: 4,6%

Shea Weber: 4,1%

Anze Kopitar: 3,2%

MEILLEURE GLACE (350 RÉPONDANTS)

Centre Bell (Montréal): 28%

Rogers Place (Edmonton): 21,7%

Bell MTS Place (Winnipeg): 6,6%

Xcel Energy Center (Minnesota): 6%

Scotiabank Saddledome (Calgary): 6%

AMPHITHÉÂTRE PRÉFÉRÉ (411 RÉPONDANTS)

Centre Bell (Montréal): 24,8%

Photo d'archives

United Center (Chicago): 21,9%

Photo AFP

Madison Square Garden (New York): 14,6%

Photo AFP

Staples Center (Los Angeles): 5,4%

Photo AFP

Bridgestone Arena (Nashville): 4,9%