Ottawa: suspects recherchés après un vol à main armée

OTTAWA – Le Service de police d’Ottawa (SPO) demande l’aide de la population afin de retrouver trois suspects qui seraient responsables du braquage d’un dispensaire de marijuana, survenu le 17 février dernier à Ottawa.

Selon la police, trois hommes déguisés seraient entrés dans le dispensaire, situé sur le chemin Montréal, pour exiger de l’argent comptant et de la drogue.

«Une lutte s’ensuivit entre l’un des suspects et l’une des victimes. Une deuxième victime a tenté de se cacher à l'intérieur des locaux», a indiqué le SPO.

Un coup de feu avait été tiré par un des suspects, sans atteindre personne. Et une des victimes avait été grièvement blessée par une arme de poing.

Les malfaiteurs avaient réussi à prendre la fuite avec leur butin.

Grâce aux caméras de surveillance, les policiers ont obtenu des images des suspects:

Le premier suspect mesure environ 1,75 ou 1,78 m (5 pi 9-10 po) et 82 kg (180 lb). Au moment des faits, il portait une veste noire à bandes rouges, un pantalon gris, des gants blancs, des espadrilles blanches, un manteau noir à capuchon, et une casquette de baseball bleu clair.

Le deuxième homme mesure 1,78 - 1,83 m (5 pi 10 po- 6 pi), et pèserait entre 82 et 86 kg (180-190 lb). Il portait un manteau noir à capuchon sur une veste à capuchon, un pantalon d'entraînement gris, des gants noirs et des espadrilles Adidas noires à rayures blanches.

Le troisième suspect, entre 1,70 et 1,75 m (5 pi 7-9 po), pèserait 86 kg (190 lb). Il portait un manteau noir à capuchon avec deux poches avant, une veste à capuchon, un passe-montagne noir, des gants noirs aux poignets blancs ou gris, un pantalon Adidas à rayures blanches, et des espadrilles blanches.

Toute personne ayant des informations peut contacter la Section des vols de la Police d'Ottawa au 613-236-1222, poste 5116.