1 G$ pour les routes montréalaises

Les automobilistes montréalais devront prendre leur mal en patience avant de retrouver un réseau routier plus en santé, puisque 63 nouveaux chantiers d’amélioration seront lancés dans les deux prochaines années sur l’île, a annoncé Québec mercredi.

Le ministère des Transports ne donne pas le détail de tous ces chantiers évalués à plus de 1 milliard $, mais selon les informations transmises sur les 10 principaux qui auront lieu sur l’île de Montréal (voir carte), plusieurs se feront le long de l’autoroute 40.

Le ministère indique que ces travaux permettront « aux familles qui y circulent un roulement plus confortable », notamment grâce à des travaux d’asphaltage.

D’autres interventions visant à « réduire le risque ou la gravité des accidents de la route » comme le remplacement de caméras de surveillance, de systèmes d’éclairage et la réfection de plusieurs structures de signalisation autoroutière sont également prévus dans la métropole.

Échangeur Turcot

De l’enveloppe globale de 1 080 578 000 $ prévue pour ces chantiers routiers à Montréal, plus de 50 M$ seront investis pour terminer le projet de réfection de l’échangeur Turcot, dont la fin est prévue pour 2020.

Ces travaux devraient assurer le maintien ou la création de 7763 emplois, assure le ministère.

Montréal n’est pas seule à recevoir une généreuse enveloppe du gouvernement pour assurer une cure de jouvence de son réseau routier dans les deux prochaines années.

Le ministre des Transports, André Fortin, a multiplié les événements du genre depuis le début du mois.

Après avoir annoncé un investissement total de 4,8 G$ sur le réseau routier québécois d’ici 2020, M. Fortin s’est déplacé dans les régions de Lanaudière, du Centre-du-Québec, de la Mauricie et en Outaouais lors de la dernière semaine pour détailler les sommes qu’il compte distribuer.

4 importants chantiers à Montréal

Autoroute 40 : entre 1 M$ et 50 M$

Au moins six gros chantiers auront lieu le long de l’autoroute 40, dont au pont de l’Île-aux-Tourtes et sur le segment qui le relie au boulevard Saint-Charles, à l’intersection du boulevard Henri-Bourassa Ouest, du boulevard de la Côte-Vertu et du boulevard des Galeries-d’Anjou, ainsi que sur le segment entre l’autoroute 15 et le boulevard Pie-IX.

Pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine : entre 10 M$ et 25 M$

Travaux de maintien de la structure.

Autoroute 13 / Autoroute 40 : entre 25 M$ et 50 M$

Reconstruction des ponts d’étagement et maintien des structures de l’échangeur.

Projet Turcot : plus de 50 M$

Reconstruction des échangeurs Turcot, Montréal-Ouest et De La Vérendrye.

Détails des investissements :