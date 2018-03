Pourquoi la gestion de projets est-elle nécessaire pour les créateurs?

Concrétiser sa vision artistique n’est pas un mince exploit.

Si les professionnels de la création connaissent bien la teneur de ce défi, il n’en demeure pas moins que la gestion de projets est le plus souvent associée aux domaines techniques, comme l’ingénierie, le commerce et les technologies de l’information. Loin d’être réservées aux personnalités de type A, les compétences liées à la gestion de projets peuvent accroître le pouvoir décisionnel d’une grande diversité de gestionnaires potentiels.

Les artistes et les créateurs ont déjà une compréhension des cycles de vie d’un projet. L’expérience qu’ils ont acquise à se frayer un chemin en terrain inconnu et à jongler avec des concepts et des idées s’applique tout aussi bien dans le domaine de la gestion de projets.

Photo Jeff Sheldon sur Unsplash

Alors, pourquoi changer? Avoir une voix plus forte dans la direction des projets créatifs est un des avantages. «Les grandes décisions stratégiques sont [souvent] déjà prises avant votre arrivée dans le projet», mentionne Cheryl Catterall, directrice de blu[e]space, une entreprise en gestion de projets et en conception d’expérience. En tant que créateur, il faut occuper un rôle dans la gestion du projet pour avoir son mot à dire.»

Les connaissances en architecture et en production théâtrale de Mme Catterall se prêtaient déjà bien à la gestion de projets, mais les cours qu’elle a suivis à l’École d’éducation permanente de McGill ont facilité sa transition. «Je me souviens que la première fois où je me suis présentée au cours [de gestion de projets], je pensais qu’il serait question d’outils et de règles bien précises, explique-t-elle. Ce qui m’a le plus surprise, c’est que l’ensemble de la matière portait sur les zones grises.»

En gestion de projets créatifs, les méthodes de gestion du changement et les voies de substitution sont beaucoup plus utiles que les principes rigides. Les compétences interpersonnelles sont également essentielles: pour passer d’un plan A à un plan B ou C, une pleine compréhension de ce que le client valorise est nécessaire.

Photo RawPixel sur Unsplash

Avoir confiance en votre équipe est aussi un élément vital pour faire face aux obstacles éventuels. «Si les gens s’approprient le projet, ils prendront d’eux-mêmes des initiatives et vous n’aurez pas à faire trop de microgestion, propose Mme Catterall. Vous pourrez donc vous concentrer sur les aspects problématiques.»

Une crainte commune est celle de se sentir écarté du processus de création. Cependant, la gestion du processus peut apporter une grande satisfaction. «Au moment où le projet est mené à terme, quand le client et l’équipe sont heureux et qu’en plus le budget et les délais sont respectés, vous éprouvez un sentiment incroyable», mentionne Mme Catterall.

La gestion de projets est un domaine dynamique qui demande de l’ingéniosité plutôt qu’une pensée rigide. En améliorant vos compétences en gestion de projets, vous pourrez devenir un pilier de la création.

Pour parcourir toutes nos chroniques, rejoignez-nous sur le site de l’École d’éducation permanente de l’Université McGill ou sur LinkedIn.