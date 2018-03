Une aide de 34 M$ pour un boulanger «innovant»

PARIS | Le boulanger français Bridor obtiendra un prêt de 34 M$ du gouvernement du Québec pour moderniser ses installations de Boucherville.

«Ce projet vise à intégrer de nouvelles technologies et à soutenir le développement de l’entreprise au Canada», a indiqué la déléguée générale du Québec à Paris Line Beauchamp, mercredi, dans le cadre d’une mission économique du premier ministre Philippe Couillard en France.

«Ce projet d’envergure, qui sera complété à la fin de l’année 2018, permettra l’intégration de nouvelles technologies afin de soutenir la croissance des activités de l’entreprise», peut-on lire dans les documents distribués aux médias. Le «manufacturier innovant» Bridor, qui conçoit et fabrique des produits de boulangerie traditionnelle, des viennoiseries et des pâtisseries fines, utilisera ce prêt pour financer la rénovation de ses installations de Boucherville, un projet de 88 M$.

En plus de son usine de Boucherville, Bridor possède des installations à Montréal et à Vineland aux États-Unis.

M. Couillard visite mercredi la chambre de commerce et d’Industrie de Paris où une vingtaine d’autres ententes de partenariat entre des organismes et des entreprises québécoises et françaises ont été signées.