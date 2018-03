Une histoire digne d’un James Bond

Un scénario qui semble tout droit sorti d’un film se déroule en Angleterre, où un assassin russe aurait versé un poison dans le verre de bière d’un ex-agent double russe, selon ce que rapporte le quotidien The Sun.

Des experts britanniques du ministère de la Défense croient que Sergueï Skripal et sa fille Youlia auraient pu être empoisonnés avec une version modifiée du thallium, une toxine autrefois utilisée par Saddam Hussein.

Le père de 66 ans et sa fille de 33 ans étaient toujours hospitalisés et dans un état critique, hier, après avoir été retrouvés inconscients dans un centre commercial dimanche. Le poison aurait été mis dans les verres du duo alors qu’ils se trouvaient au Mill Pub, à Salisbury, à l’ouest de Londres.

À partir de 1995, et jusqu’à son arrestation en 2004, il avait notamment fourni l’identité de plusieurs dizaines d’agents secrets russes opérant en Europe. Il avait reconnu sa culpabilité, et condamné en août 2006 à 13 ans de camp à régime sévère.

Le décès en 2012 de l’épouse de Skripal à la suite d’un cancer et la mort de son fils à Saint-Pétersbourg l’année dernière sont examinées dans le cadre de l’enquête, selon The Times. Le journal ajoute que l’affaire est traitée comme une tentative d’assassinat liée à la Russie.

L’événement vient raviver les tensions entre l’Angleterre et la Russie désignée par le passé comme une menace par les autorités politiques et militaires britanniques. Le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson a déclaré hier que si l’enquête démontrait « la responsabilité d’un État », son gouvernement répondrait « de façon appropriée et ferme ».