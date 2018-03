Vasek Pospisil et Peter Polansky avancent

Les Canadiens Vasek Pospisil et Peter Polansky ont atteint le troisième tour des qualifications du tournoi d’Indian Wells, mardi en Californie.

Pospisil, première tête de série en qualification et 75e au monde, a défait l’Espagnol Adrian Menendez-Maceiras, 115e au classement de l’ATP, en deux sets de 7-6 (5) et 6-2.

Sa victoire aurait pu être beaucoup plus expéditive s’il avait été plus efficace en situation de bris. En 12 occasions, il n’a volé le service de son adversaire que quatre fois.

Le Britanno-Colombien a maintenant rendez-vous avec l’Américain Mitchell Krueger (231e). Ce sera la deuxième fois que les deux hommes s’affrontent en qualification à Indian Wells. Pospisil avait remporté le premier duel.

Plus tôt dans la journée, Polansky a pris la mesure de l’Italien Matteo Berrettini, 108e au monde. Le Torontois, 134e raquette mondiale, a gagné en trois manches de 6-3, 1-6 et 6-3. Il a réussi cinq as dans la partie et a profité de quatre de ses huit chances de bris.

Son prochain adversaire sera le Japonais Taro Daniel (109e). Les deux joueurs ont croisé le fer une fois, en qualification de l’Omnium des États-Unis en 2014. Daniel l’avait emporté.