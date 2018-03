ROUSSEAU, Roger



À Longueuil, le 2 mars 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Roger Rousseau.Il laisse dans le deuil sa soeur Rolande (Gaspard) ainsi que ses cousins, cousines, neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 10 mars 2018 à compter de 13h, en l'église Saint-Maxime, située au 160, rue Charron, Lemoyne (Longueuil), J4R 2K7. Les funérailles auront lieu le même jour à 14h.450-359-0990 www.lesieuretfrere.com