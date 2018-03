4 projets lancés par des Montréalaises qui changent le monde un peu tous les jours

Depuis plusieurs mois, on sent un vent de changement. Les femmes sont plus actives, plus bruyantes et elles sont plus écoutées que jamais auparavant.

Même si rien n’est parfait, de nouvelles portes semblent s’ouvrir et les droits des femmes sont de plus en plus au cœur des discussions.

Cet avancement, on le doit à plusieurs mouvements qui ont fait réfléchir le monde entier durant les dernières années.

À Montréal, certains projets ont été mis en place par des gens afin que les droits des femmes soient entendus et que le monde change en mieux.

Voici donc 4 projets lancés par des Montréalaises qui changent un peu le monde à leur façon.

1. The Womanhood Project

Depuis quelques années, Cassandra Cacheiro et Sara Hini ont uni leurs forces afin de créer une série de photos et d’entrevues où des femmes de tous les milieux se dévoilent. Menstruations, poids, problèmes de peau, remise en question... Les femmes qui participent à ce projet s’ouvrent sur des tabous ou des situations qu’elles ont vécues et qui les ont marquées. Parmi elles, on retrouve également la chanteuse Stéphanie Boulay qui s’est mise à nue pour The Womanhood Project. Leur série de photos a aussi fait le tour des médias aux quatre coins du monde. Le Vogue Italia en a même consacré tout un article récemment.

Nous avions rencontré Cassandra Cacheiro (photographe pour The Womanhood Project) dans le cadre de notre série PluriElles:

2. L’Espace L

Ouvert à l’automne 2017, l’Espace L est un lieu de rassemblement pour les femmes situé dans le Mile-End. Ici, elles sont invitées à échanger, à participer à des conférences sur des sujets qui les touchent, à mettre des projets sur pied et surtout, à rencontrer d’autres femmes qui ont envie de faire une différence. En plus, l’Espace L est super beau!

Une publication partagée par Alexe (@acrossthe_universee) le 5 Nov. 2017 à 9 :08 PST

Tous les détails ici.

3. 1001 fesses

Émilie Mercier et Frédérique Marseille ont lancé 1001 fesses il y a de cela quelques années. L’idée était d’abord de faire un long poème au corps féminin sous toutes ses formes. Détruire les pressions sociales et les standards de beauté et simplement montrer que la beauté, c’est de s’assumer pleinement et d’être qui on est. Elles ont donc entrepris de lancer 1001 fesses, une série de photos de fesses de femmes prises partout à travers le monde. Le résultat a fait beaucoup réagir puisque Facebook et Instagram censurent fréquemment leurs œuvres. Récemment, elles ont perdu leurs 23 000 abonnées Instagram, car la plateforme a décidé de bloquer leur page. Un projet qui est nécessaire et qui fait réfléchir.

Une publication partagée par Emili Mercier & Fred Marseille (@1001fessesproject) le 31 Janv. 2018 à 12 :44 PST

4. Les Manches Courtes

Cette année, le blogue Les Petites Manies a décidé de s’associer à des artistes locaux afin de créer des t-shirts et de les vendre pour amasser des fonds pour les remettre à des causes qui viennent en aide aux femmes. Cette initiative a été très bien reçue puisque les 3000 $ nécessaires pour mener le projet à terme ont été amassés en moins d’une semaine. On a déjà hâte de recevoir notre t-shirt!

Tous les détails ici.

