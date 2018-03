CUENDE, Emiliano



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès d'Emiliano Cuende, fils de feu Pilar Corral et feu Liberio Cuende, le 6 mars 2018. C'est avec sérénité qu'il rejoint sa Françoise "Paquita".Il laisse dans le deuil sa fille Nathalie (André), son fils Richard (Maryse), ses petits-enfants Geneviève (Mark Andrew), Hugo (Roxanne), Stéphanie (Maxime), sa soeur Anne-Marie, son frère Ricardo, la famille de sa deuxième compagne feu Carla Pizzolon (ses 3 filles et les petits-enfants), autres parents et amis.Nous remercions ses médecins et soignants des soins palliatifs Notre-Dame-de-la-Merci qui l'ont si bien accompagné.Si vous souhaitez poser un geste pour honorer sa mémoire, un don à la Fondation Gracia serait apprécié.