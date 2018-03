Agenda du week-end

Le Festival international des films sur l’art

Jusqu’au 18 mars, les amateurs de films sur l’art seront comblés dans plusieurs lieux de Montréal ainsi qu’à Québec. On pourra voir des films sur l’architecture, l’art contemporain, la littérature, la musique, la danse et plus encore. vendredi, Becoming Cary Grant, Focus Iran parlera de l’audace au premier plan, samedi, Frida Kahlo, Diego Rivera traitera de la passion dévorante, et dimanche, Modernité abordera l’architecture de Raj Rewal.

FIFEM : Un festival pour les enfants

Jusqu’à dimanche, dans le cadre du FIFEM, le cinéma Beaubien présente encore plusieurs films. Dans la forêt enchantée Oukybouky (3 ans et +), Juste pour l’été (11 ans et +), Les As de la jungle (4 ans et +), Le petit Spirou (5 ans et +), Alice & Trigger (6 ans et +), La cabane à histoires (2 ans et +), etc. Consultez le site pour l’horaire. Coût unique : 9 $.

Festival Filministes

Jusqu’à samedi, ce nouveau festival nous propose des films féministes au ArtGang Plaza. Pour la programmation, consultez le site.

L’Écomusée du Fier Monde

Jusqu’au 18 mars, à l’Écomusée du Fier Monde, on peut voir l’exposition D’un œil différent, un événement culturel tenu annuellement lors de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. On pourra voir les œuvres de 200 artistes et performeurs ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Entrée : 8 $.

De la tire

Dimanche, de 13 h à 17 h, à la Maison Saint-Gabriel, on pourra déguster de la tire sur neige et entendre les conteurs Francis Désilets, Éric Michaud, Alexis Roy et Marc-André Fortin accompagnés de la violoniste Marie-Neige Lavigne. Pour la famille : 30 $. Bouchée de tire : 5 $.