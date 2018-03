Arctic Cat: la motoneige de montagne réinventée

En lançant pour 2019 sa nouvelle suspension arrière Alpha One, le constructeur américain Arctic Cat vient de poser les jalons d’une nouvelle révolution dans le monde de la motoneige de montagne.

Depuis de nombreuses années, la pratique de la motoneige de montagne a gagné de plus en plus d’adeptes. Certains font même des excursions ailleurs au Canada ou aux États-Unis pour relever de nouveaux défis.

C’est le modèle M8000 Mountain Cat qui a hérité de cette technologie révolutionnaire. La nouvelle suspension arrière est conçue avec une poutre centrale, qui permet d’abord de diminuer le poids de la machine de 11 livres, mais aussi de multiplier les performances que l’on croyait inaccessibles pour bien des motoneigistes de ce segment. Elle possède des composantes en aluminium et en magnésium. Arctic Cat n’a rien ménagé pour redéfinir de nouvelles normes dans le monde de la motoneige de montagne.

En apercevant la nouvelle suspension, tout vous saute aux yeux. Cette poutre centrale semble sortie d’une autre monde. Les experts se sont inspirés des suspensions très performantes FOX QS3 pour la développer. Elle possède un tout nouveau roulement à billes et des « ice scratcher » y sont intégrés. Pour assurer un maximum de rendement et réussir à offrir aux amateurs une performance maximale avec cette toute nouvelle technologie, les ingénieurs ont aussi conçu une toute nouvelle chenille spécialement pour la suspension. La chenille Power Claw présente des palettes de trois pouces et possède des côtés plus rigides, afin de compenser les guides qui sont présents sur les autres suspensions.

Cette combinaison fait en sorte que la neige est évacuée constamment lorsque vous vous déplacez en montagne, vous assurant ainsi un contrôle parfait et beaucoup plus de flottabilité.

Le modèle Mountain Cat qui est équipé de cette nouvelle suspension est monté sur la plateforme Ascender et possède un moteur à 2 temps, le 800cc CTEC2, créé par Arctic Cat.

LE SYSTÈME iACT

Puisqu’il est question de suspension, on y va maintenant avec une autre nouveauté qui va changer la donne, le système iACT.

Cette nouvelle formule vous permet de choisir à l’aide d’un simple bouton accessible sur les commandes, en mouvement, le type de suspension que vous désirez avoir durant votre randonnée. Il y a trois positions qui vous permettront d’agir, sans ralentir, rapidement pour choisir le « soft » pour une conduite confortable en balade dans des sentiers qui offrent de belles conditions. Si vous parcourez les sentiers alors que les conditions sont plus difficiles, vous pourrez utiliser la deuxième position « medium ». Si vous vous retrouvez dans un sentier plein de bosses et que vous désirez rouler de façon plus agressive, vous pourrez choisir le mode « firm ». Vraiment, les ingénieurs ont mis au point un système de premier ordre pour vous permettre de vous adapter rapidement à n’importe quelles conditions de sentiers, mais aussi pour choisir votre type de conduite. Les indications du mode qui est en fonction apparaissent clairement sur le tableau de bord. Ce système est offert sur les modèles plus haut de gamme.

Il ne faut pas se le cacher, depuis plusieurs années, les commandes des motoneiges Arctic Cat n’étaient pas toujours faciles à utiliser lorsque l’on roulait. Pour 2019, la compagnie a complètement revu les différents contrôles pour qu’ils soient facilement accessibles et fonctionnels au guidon. Fini le temps où il fallait lâcher des yeux le sentier pour savoir ce qui se passait. Même les cadrans se contrôlent à partir des boutons sur le guidon.

RETOUR DANS LE PASSÉ

Depuis quelques années, la compagnie fait un retour dans le passé. Elle a ramené des noms mythiques comme le El Tigre ou le Thundercat, au plus grand plaisir des fidèles de la marque. En 2019, elle a choisi de ramener une autre de ses marques de commerce, le fameux mauve qui a été longtemps la marque distinctive de plusieurs modèles. Honnêtement, pour les plus vieux comme moi, c’est sympathique de voir cette couleur à nouveau sur des Arctic Cat.

Un autre élément à souligner touche la Thundercat qui a complètement changé d’allure. Lors de son retour, on avait choisi d’utiliser des couleurs rouge et blanc pour le lancement de la version moderne, ce qui avait déplu à plusieurs amateurs de la marque. C’est ce qui expliquait le fait que les ventes avaient été moins élevées que prévu pour ce modèle. Pour 2019, la compagnie a compris en redessinant le modèle qui retrouve les célèbres couleurs noir et vert qui ont toujours été la marque de commerce de base pour les amateurs de Chats.