Comment survivre à un divorce ?

Je vis un divorce souhaité depuis un an et demi. Ce qui veut dire simplement que je suis à l’origine du divorce avec mon mari parce que je me sentais arrivée au bout de notre voyage ensemble. Au début, ma fille de 10 ans comblait le vide. Mais depuis quelque temps, je me demande si j’ai posé le bon geste en me séparant, puisque je ressens le manque d’homme. Moi qui n’ai jamais été portée sur « la chose », ça commence à me manquer et ça me surprend moi-même. Se pourrait-il que le fait que mon ex ait désormais une nouvelle femme dans sa vie puisse m’influencer ? Surtout que ma fille semble la trouver très intéressante ?

Mère d’abord et femme ensuite

Votre signature m’intrigue. Comme on est d’abord femme, et mère ensuite, il faudrait vous interroger sur la part congrue que vous vous êtes octroyée dans votre couple pour en arriver à cette conclusion. Quand on fait un choix, il vaut toujours mieux vivre avec et chercher les raisons qui nous y ont menés plutôt que de penser qu’on a fait le mauvais choix.