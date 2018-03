Demeure de rêve: 59 millions $ US pour une vue imprenable sur Central Park

Vivre dans les nuages avec, en prime, une vue à 360 degrés sur l’ensemble des gratte-ciel de Manhattan, le fleuve Hudson et surtout Central Park, oui, c’est possible, mais à condition d’avoir beaucoup, beaucoup d’argent.

Parce qu’il est toujours permis de rêver – même quand on n’est pas milliardaire –, on peut jeter un coup d’œil sur la fiche de ce penthouse occupant tout le 85e étage du One57, édifice iconique situé au cœur de l’action de la Grosse Pomme.

Se détaillant à 59 millions $ US – environ 76,2 millions $ CAD –, l’appartement de grand luxe comprend trois chambres, quatre salles de bain et une salle d’eau. À eux seuls, les quartiers des maîtres font 1500 pieds carrés, ce qui est plus grand que la plupart des condos montréalais !

L’unité est aussi dotée d’une bibliothèque et d’un bureau attenant.

Bien sûr, vivre dans un édifice emblématique permet d’accéder à plusieurs commodités, incluant un gym et une piscine donnant le goût de multiplier les longueurs.

Gageons que les frais de copropriété sont à la hauteur du prix de vente.