La Ligue de hockey junior AAA du Québec célèbre son 30e anniversaire. Sept anciens joueurs, dont David Perron, Patrick Lalime, Alexandre Burrows, Marc-André Bergeron, Martin St-Louis, Alexandre Grenier et Éric Perrin, ont joué dans LNH. Lors du gala, on a rendu hommage aux joueurs, aux dirigeants et aux bénévoles.

Photo Étienne Rouillard Terrebonne

Lors du Gala Méritas de la Ligue de hockey junior AAA du Québec, les Cobras de Terrebonne ont obtenu 14 trophées individuels et d’équipes — dont la nouvelle Coupe des commissaires — remis aux champions du calendrier régulier.

Photo Étienne Rouillard Terrebonne

À compter de cette année, la Coupe des commissaires sera remise aux champions du calendrier régulier. Dans l’ordre habituel, le commissaire actuel, Jacques Laporte, ainsi que les anciens, Richard Morency et Guy Ryan.

Photo Étienne Rouillard Terrebonne

Le Joueur le plus utile à son équipe, Philippe Pelletier-Leblanc, Gatineau, est en compagnie du Joueur de l’année, Brendan Hamelin, de Terrebonne, et du Joueur étudiant de l’année, Marc-Olivier Lantin-Goudreau, de Princeville.

Photo Étienne Rouillard Terrebonne

Dino Masanotti, qui a marqué la LHJAAAQ, a su défier la mort. Deux fois, en l’espace de quelques jours, il a été déclaré mort. Trente jours plus tard, il était de retour sur une patinoire. Alexandre Beaudoin est en compagnie de Jean St-Pierre, Dino Masanotti et du commissaire Jacques Laporte.

Photo Étienne Rouillard Terrebonne

Le titre de Directeur-gérant de l’année a été remis à Luc-André Mauzeroll, de Gatineau, qui est ici accompagné du Meilleur défenseur, Samuel Hould, de Terrebonne, du Meilleur gardien de but, Jérémy Bélisle, de Terrebonne, et de l’Entraîneur de l’année, Patrice Bosch, de Granby.

Photo Étienne Rouillard Terrebonne

La recrue défensive Philippe Gaudreault, de Terrebonne, et la recrue offensive Anthony Morin, de Saint-Gabriel-de-Brandon, sont entourées de Pierre Bouffard, de Montmagny, Pierre Pietroni, de Longueuil et Claude Leblanc, Princeville.