Il perd la vie une heure avant son procès

Un homme a perdu la vie mercredi dans un accident de la route à Val-d’Or à peine une heure avant le début de son procès pour agression sexuelle sur sa fille.

« Je me sens soulagée de savoir que c’est sûr à 100 % qu’il ne fera plus jamais de mal à personne », a confié mercredi soir, sans ménagement, sa fille Alyson Bérubé, aujourd’hui âgée de 18 ans.

Marc Belley, 42 ans, était vraisemblablement en direction du palais de justice de Val-d’Or, en Abitibi, lorsqu’il est entré en collision frontale avec un camion semi-remorque sur la route 117, près de l’intersection du boulevard Jean-Jacques Cossette.

« Pour une raison encore inconnue, le conducteur de la voiture s’est retrouvé dans la voie inverse au moment où le poids lourd arrivait », a indiqué la sergente Marie-Josée Ouellet, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ). L’hypothèse d’un suicide n’est pas exclue.

Photo courtoisie

Le conducteur de l’auto, dont l’identité n’a pas été confirmée par la SQ, a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté. Le camionneur s’en est tiré indemne.

Vivant à Repentigny, Marc Belley faisait face à des accusations d’agression sexuelle, d’incitations à des contacts sexuels et de contacts sexuels sur un enfant de moins de 16 ans.

Il a déjà été reconnu coupable d’agressions sexuelles sur des victimes (autre que sa fille) à deux reprises. Il a été condamné à 15 mois de prison en 2003 et à deux ans en 2014.

Pendant quatre ans

Alyson Bérubé allègue sur sa page Facebook que son père l’a agressée.

« Ç’a commencé par des attouchements quand on prenait notre bain, des affaires comme ça, dit-elle. Après ça, il venait dans ma chambre le soir... »

La fillette aurait gardé le silence jusqu’en 2009 avant de s’ouvrir à sa mère et de porter plainte à la police.

« Cette année-là, il n’y a pas eu de procès parce qu’il n’y avait pas assez de preuves, dit-elle. Mais l’an passé, j’ai refait une plainte et ç’a fonctionné. »

Alyson Bérubé n’a aucune idée si son père a été victime d’un pur accident mercredi matin, puisqu’elle n’avait plus aucun contact avec lui depuis neuf ans. Elle ne parle pas davantage à sa mère non plus, qui se serait séparée de son ex-conjoint en 2009.

– Avec Antoine Lacroix