La France et le Québec veulent créer un indice de l’égalité hommes-femmes

Les premiers ministres Philippe Couillard et Édouard Philippe ont profité de la Journée internationale des droits des femmes pour annoncer la création d’un autre indice de l’égalité hommes-femmes.

«Nous allons travailler avec le Québec à la création d’un indice de l’égalité [...] un outil de mesure, d’aide à la décision et de comparaison à la fois national et international en matière d’égalité entre les femmes et les hommes», a lancé jeudi le premier ministre français Édouard Philippe, lors d’un point de presse dans le cadre des Rencontres alternées entre le Québec et la France.

Pourtant, d’autres indices existent déjà. L’indice Institutions sociales et égalité homme-femme (ISE) de l’OCDE mesure, à l’échelle internationale, les discriminations à l’encontre des femmes dans les institutions sociales. Le Forum économique mondial a lui aussi créé un indice pour évaluer la situation des femmes, basé sur 14 indicateurs, notamment le niveau d'instruction, la participation à la vie politique ou le rapport entre le salaire des hommes et celui des femmes.

Cependant Philippe Couillard, en annonçant la création d'un nouvel indice, a parlé de ceux qui existent déjà comme d'«ébauches» qui ne suscitent pas de «sentiment d’adhésion».

Il croit qu’un indice appuyé par la France et le Québec pourrait s’imposer sur la scène internationale. «La taille de la France, qui participerait avec nous à la création de cet indice, augmenterait les chances que cet indice soit utilisé sur la scène internationale», a indiqué M. Couillard.

Pour le premier ministre Édouard Philippe, cet indice est nécessaire, car il «permettra de vérifier la direction que l’on prend» et sera pour les gouvernements un «outil à la décision».

Une position nuancée sur la question nationale

M. Philippe a par ailleurs été interrogé à propos de la position de son gouvernement sur la question nationale. Cette position est-elle toujours celle de la «non-ingérence, non-indifférence»?

«Je le dirai de la façon la plus simple et la plus claire possible, que la France et le Québec sont depuis longtemps côte à côte et pour longtemps côte à côte. Et que l’amitié et l’intensité du lien qui nous unit me semblent être plus profondes, plus durables et plus essentielles que n’importe quelle position sur une organisation institutionnelle», a-t-il répondu.