Le roman policier : miroir de notre époque

De tous les genres littéraires ou presque vendus en librairie ou sur les plates formes en ligne, le roman policier est celui qui récolte la plus forte clientèle. Certes, nous assistons depuis quelques années à des trucs préfabriqués ou des modes comme le roman policier suédois. Comme tout plumitif n’est pas Henning Mankell, certaines maisons d’édition picorent à tout va, pour espérer de nouveau tomber sur la perle rare. Mais, le roman policier qu’il soit tendance noire, violente ou « sadique » (de type Mickey Spillane) est bel et bien le reflet de notre époque. Pour tout savoir, nous vous recommandons encore le Détectionnaire (éditons à Lire) du chroniqueur Norbert Sphener. Ce travail d’une vie, immense dans tous les sens du terme approche l’œuvre d’art avec une intelligence peu commune. Si vous êtes enseignant, chercheur ou tout simplement amateur du genre, Front Criminel –une histoire du polar américain de 1919 à nous jours du professeur Benoit Tadié est le genre d’étude qui donne soif d’apprendre.

Le polar, c’est la vie



Écrit avec une passion certaine et délaissant le jargon universitaire, l’auteur s’attache aux romanciers, et leur époque. Si les « grands patrons » sont bien présents : Hammet, Chandlder, Mc Coy, nous redécouvrons avec plaisir Paul Cain avec À tombeau ouvert. Expliquant comme fonctionne la revue Blasck Mask et son rédacteur, le capitaine Edward T.Shaw, Benoit Tadié va beaucoup plus loin. Comme sociologue et amoureux de la littérature et des mœurs, il explique comment et pourquoi le roman policier est devenu un contrepoids aux discours ambiants, tout en se faisant journaliste d’enquête, surtout à Hollywood. Des communautés comme de la littérature afro-américaine, il est beaucoup question. De l’incontournable Chester Himes avec Ed Cercueil et Fossoyeur, jusqu’à à Iceberg Slim et Donald Goines, ce chapitre entier sur la Blaxpoitation

est une réussite en soi.

Fouillez, amusez-vous et vous découvrirez des trésors insoupçonnés.