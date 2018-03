Le Taser utilisé en masse par les policiers

« Ce que l’on veut, c’est donner différentes options de force à nos policiers et l’arme à impulsions électriques en fait partie », mentionne le commandant Marc-André Dorion du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Ce déploiement fait suite aux recommandations du coroner Luc Malouin en 2016, qui avait enquêté sur le décès d’Alain Magloire, abattu par des policiers au centre-ville de Montréal deux ans plus tôt.

« Ce qu’on enseigne à nos policiers, c’est de travailler en désescalade [au cours d’une intervention], ajoute le commandant Dorion. Si je peux utiliser l’arme à impulsions électriques, c’est évidemment une option plus intéressante que l’arme à feu. »

Plus d’armes en circulation signifie aussi une plus grande utilisation par les policiers. En 2016, 112 interventions avec le Taser avaient été répertoriées au SPVM. L’an dernier, il y en a eu plus de 220.