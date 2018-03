Le vin de la semaine: Lou Maset 2016

Lou Maset 2016, Domaine d'Aupilhac, Languedoc, France

Prix : 15,90 $

Code SAQ : 11096116

Alcool : 13 %

Sucre : 1,8 g/l

Note : *** $ ½

Toujours aussi impressionnant que ce vin "d'entrée de gamme" élaboré par le talentueux Sylvain Fadat du Domaine d'Aupilhac! Une robe pâle et lumineuse. "Roche, papier, cinsault!" comme diraient les Gaminets sans Soufre! En effet, avec 50 % de l’assemblage, ceux qui doutent dans la capacité du cinsault à donner de jolis vins, devront se raviser. Un peu de réduction en ouverture(notes de soufre, d'allumette, écurie), mais avec un peu d’air les parfums de fraise, de prune, de violette et d’épices douces jaillissent. La bouche présente un profil immensément gouleyant, énergique, ample, équilibré et présentant une amertume en finale qui donne du coffre au vin. À acheter les yeux fermés! Production bio. Servir autour de 15 degrés.