Les artistes lancent un cri d’alarme

eBay vend un logiciel pour copier ses œuvres

En plus de brimer sa création, ces « machines à copier » vont finir par faire mal au portefeuille de l’artiste. « Si les cas se multiplient, c’est sûr que je vais perdre de l’argent et que ça aura un impact économique », partage-t-il.

Les géants du web se défendent bien de s’enrichir en vendant à profit des œuvres copiées d’artistes québécois sur leur dos.

« Ce n’est pas nécessairement une problématique spécifique à eBay. Ça concerne l’ensemble du marché. Ce type d’incident peut arriver absolument partout », se défend la porte-parole d’eBay Canada Camille Kowalewski en entrevue au Journal.

Mme Kowalewski assure que le droit d’auteur est important pour la compagnie. « Absolument, c’est inclus dans nos politiques », s’empresse d’ajouter la voix de la multinationale valorisée à 57 milliards $.

Magasins fermés

Même son de cloche chez Alibaba (à qui appartient AliExpress). Le géant chinois dont la valorisation s’élève à plus de 626 milliards $ souligne qu’il a fermé plus de 230 000 magasins suite à des violations de la propriété intellectuelle entre septembre 2016 et août 2017.

« Au cours des dernières années, nous avons introduit de nouvelles mesures et de nouvelles technologies pour améliorer les protections que nous pouvons offrir », partage son chef des affaires extérieures Brion Tingle dans une déclaration par courriel.

Society6 nous a renvoyé, également par courriel, à sa politique sur la propriété intellectuelle, disant qu’ils ont une « tolérance zéro » en matière de violation du droit d’auteur.

Wish n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.

Grande absente

Amazon a décliné notre demande d’entrevue par la bouche de son cabinet de relations publiques, National.

Le site de commerce en ligne qui a plus d’un demi-million d’employés n’a pas non plus été capable de trouver quelqu’un pour répondre à la question : « Que pense Amazon du travail des artistes et artisans québécois qui est repris sans leur permission et vendu à profit sur Amazon ? », évoquant un « manque de précisions ».

Rappelons qu’au Québec, le salaire annuel moyen d’un artiste est de 33 000 $, selon les données les plus récentes de l’Observatoire de la culture et des communications du Québec de 2010.

En guise de comparaison, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, est l’homme le plus riche au monde avec une fortune de 144 milliards $.