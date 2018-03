Les avantages d’embaucher des femmes

37E AVENUE

La présence des femmes à la tête des entreprises augmenterait la productivité. Mais c’est loin d’être la seule raison d’engager des femmes.

Voici pourquoi les entreprises auraient tout avantage à augmenter leurs effectifs féminins.

Exploiter le potentiel des femmes

Malgré des préjugés tenaces, les femmes sont tout aussi compétentes que les hommes, et sont souvent plus exigeantes envers elles-mêmes. En engageant autant des hommes que des femmes, les entreprises s’ouvrent à un plus grand bassin de talents.

Stimuler l’innovation

De plus en plus de recherches démontrent que des équipes de travail diversifiées sont plus créatives. Des environnements mixtes, où hommes et femmes interagissent sur un pied d’égalité, sont donc favorables à l’innovation.

Cimenter les équipes de travail

Les femmes sont rassembleuses et collaboratives. Elles soudent les équipes et favorisent l’entraide. Bonnes communicatrices, elles facilitent la résolution des conflits. Bref, elles améliorent le fonctionnement d’une l’entreprise au quotidien.

Créer un milieu de travail plus sain

Les femmes sont en général empathiques et tournées vers les autres. Elles sont conscientes des besoins des gens qui les entourent, et comprennent mieux la nécessité de garder l’équilibre entre les sphères personnelles et professionnelles. Intégrer davantage de femmes contribue donc à créer un meilleur équilibre de travail.

Favoriser le sentiment d’appartenance

Selon l’institut de recherche américain Gallup, les femmes sont plus engagées et enthousiastes envers leur travail que les hommes. Intégrer des femmes favorise donc le sentiment d’appartenance à l’entreprise, d’autant plus que les femmes gestionnaires ont plus de facilité à stimuler l’engagement dans leurs équipes.

Diversifier les points de vue

Une équipe mixte amène une plus vaste diversité d’opinions, et se concentre davantage sur les faits. Autrement dit, les équipes incluant des hommes et des femmes analysent les problèmes de manière plus approfondie, ce qui améliore la prise de décisions.

Pour améliorer leur productivité comme leur climat de travail, les entreprises ont donc tout avantage à miser sur les femmes !