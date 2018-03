Les Penguins prennent la tête de la Métropolitaine

Dans un match où le premier rang de la section Métropolitaine était en jeu, ce sont finalement les Penguins de Pittsburgh qui ont eu le dernier mot sur les Flyers, l’emportant au compte de 5-2, mercredi à Philadelphie.

Cette victoire a ainsi permis aux Penguins de devancer d’un point les Capitals de Washington au premier rang de la section en vertu d’un dossier de 39-25-4 bon pour 82 points. La troupe d’Alexander Ovechkin possède toutefois deux matchs en main.

Conor Sheary a mené la charge lors de ce nouvel épisode de la bataille de la Pennsylvanie, complétant un doublé.

Le capitaine Sidney Crosby a pour sa part récolté trois mentions d’aide. Il a du même coup atteint le plateau des 1100 points en carrière, cela en seulement 850 parties.

Phil Kessel disputait un 900e match dans la Ligue nationale, et il a souligné ce plateau en inscrivant le premier but du match. Ses coéquipiers Jamie Oleksiak et Evgeni Malkin ont également fait bouger les cordages.

La tâche de défendre le filet des visiteurs en l’absence de Matthew Murray incombait à Tristan Jarry pour ce duel. Il a bien répondu en bloquant 26 lancers. Jakub Voracek et Travis Konecny ont trompé sa vigilance.

Petr Mrazek a quant à lui été mis à l’épreuve à 27 reprises dans la défaite.

Wayne Simmonds, qui a raté les sept dernières sorties des Flyers en raison d’une blessure au haut du corps, a effectué un retour au jeu. Il a été blanchi de la feuille de pointage, terminant sa soirée de travail avec un différentiel de -4.