Malgré les obstacles, les Canadiennes confiantes quant à leurs objectifs de carrière

TORONTO – Bien que 83 % des Canadiennes croient en leur capacité à atteindre leurs objectifs professionnels, 35 % d’entre elles pensent qu’appartenir à une minorité peut être une barrière à l’avancement de leur carrière, selon un sondage de la firme PWC Canada.

Le sondage, dévoilé jeudi à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, révèle que les Canadiennes sont confiantes et ambitieuses en ce qui concerne leur carrière, et ce malgré des obstacles persistants.

«En tant que leaders, nous jouons un rôle important dans l’accélération du progrès vers l’égalité des sexes et l’avancement des femmes. Nous devons nous informer et informer nos équipes quant aux préjugés inconscients que nous entretenons, amorcer un dialogue constructif sur les défis et les opportunités d’une meilleure inclusion, et encadrer et parrainer les meilleurs talents féminins», a déclaré Bill McFarland, chef de l’inclusion chez PwC Canada.

Travail et vie privée

Selon le coup de sonde, 38 % des répondantes ont confié être préoccupées par l’impact négatif qu’une famille pourrait avoir sur leur carrière. Et 36 % s’inquiètent que leur utilisation des programmes de flexibilité visant un équilibre «travail-vie privée» les fasse paraître comme moins engagées envers leur carrière.

Le sondage a été mené auprès de 237 Canadiennes, âgées de 28 à 40 ans.