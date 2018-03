Marc-André Grondin adresse un message touchant en mémoire de son père

Marc-André Grondin a écrit un long message à la mémoire de son père, Denis Grondin.

L’animateur radio est décédé le 8 mars 2017 et son fils a tenu à souligner cette première année sans son papa avec un témoignage rempli d’amour.

«On a grandi en écoutant notre père à la radio. J’aimais tellement aller le rejoindre au travail, passer du temps en studio, regarder les centaines de posters sur les murs, aller dans la discothèque checker les cossins que les labels envoyaient pour attirer l’attention sur leurs artistes... mais j’aimais surtout voir des gens lui poser des questions. Il avait toujours envie de partager ses connaissances encyclopédiques et d’aider les autres. C’est peut-être pour ça que son bureau était juste en face du studio.»

L’acteur en vedette dans la série L’imposteur a souligné le travail important de son père pour la musique et ses nombreuses histoires avec les plus grands de la chanson, comme Cat Stevens et Jimmi Hendrix. Il a fini le tout avec une phrase de remerciement pour toutes les belles choses que sa figure paternelle lui a apportées.

«Je suis chanceux d’avoir eu un père si exceptionnel, un père qui m’aura enseigné à être humble, respectueux et à reconnaître le talent dans chacun.»

