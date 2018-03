Super Smash Bros confirmé pour la Switch

C'est officiel: Super Smash Bros sortira sur Nintendo Switch en 2018!

La nouvelle a été confirmée lors du plus récent Nintendo Direct, jeudi.

Outre l'année de sortie, peu de détails ont été divulgués, si ce n'est que la possible présence des personnages de Splatoon.

De nombreuses adaptations, ainsi que quelques titres originaux, ont été dévoilées.

Nous avons appris que Splatoon 2 proposera une mise à jour et une expansion, respectivement en avril et cet été.

De plus, la date de sortie de Mario Tennis Aces est maintenant connue: les joueurs pourront courir les balles dès le 22 juin.

La nouvelle version est la plus complète à ce jour. Les grandes nouveautés incluent le Zone Shot (contrôle du placement du coup avec les capteurs) et le Zone Speed, un genre de ralenti qui permet de contrer le Zone Shot.

Pour ce qui est de la 3DS, Wario Ware Gold sortira le 3 août et comprendra plus de 300 minijeux.

Une aventure impliquant Mario, Luigi et Bowser (Mario & Luigi Bowser's Story), sera offerte en 2019 sur la console portable.

Le classique titre de Gamecube, Luigi's Mansion, sera aussi porté sur la 3DS d'ici la fin de l'année.

Encore des adaptations

Les propriétaires de Switch qui rêvent de voir plus de jeux sur la console seront servis en 2018. Le seul hic, c'est qu'ils sont pour la plupart déjà sortis depuis un bout sur les autres consoles.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sera jouable dès le 10 juillet.

Dark Souls Remastered, plutôt attendu au sein de la communauté, vous fera rager dès le 25 mai.

South Park: The Fractured But Whole sera quant à lui offert le 24 avril.

Voici une liste de toutes les annonces faites pendant la conférence.

Sur 3DS

Dillon's Dead Heat Breaker - 24 mai (démo le 10 mai)

Detective Pikachu - 23 mars

Sur Switch