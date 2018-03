Patinage artistique: Lori-Anne Matte et Thierry Ferland parmi les 10 premiers

Le couple lévisien formé de Lori-Anne Matte et Thierry Ferland a conclu sa saison avec une neuvième place aux Championnats du monde juniors de patinage artistique disputés à Sofia, en Bulgarie, jeudi.

Ils ont reçu 92,37 points pour leur programme libre au rythme de la musique «The Scientist» du groupe Coldplay. Leur marque finale a donc été portée à 142,51.

La Russie a pour sa part réussi un triplé en s’emparant de toutes les marches du podium. Daria Pavliuchenko et Denis Khodykin (180,53) ont été sacrés champions devant leurs compatriotes Polina Kostiukovich et Dmitrii Ialin (167,99) ainsi qu’Anastasia Mishina et Aleksandr Galiamov (167,24).

«C’était notre meilleur programme libre de la saison. Nous nous sentions bien et en confiance. Nous avons fait ce que nous faisions en entraînement ces dernières semaines», a dit Matte.

«Le libre est vraiment plus lent, donc nous pouvons travailler notre respiration entre les éléments. C’est un programme que nous maîtrisons bien, alors je pense que c’était seulement de se laisser emporter par la musique et le public», a ajouté Ferland.

La saison n’a pas été de tout repos pour la paire, qui a notamment dû faire face à une blessure. La patineuse a été blessée au coude à l’automne dernier.

«Nous n’étions pas totalement prêts pendant les Grands Prix juniors. Nous avons dû arrêter pendant plusieurs semaines parce que la blessure nous ralentissait. Maintenant, ça va très bien. Nous avions repris l’entraînement à 100 % pour cette compétition», a fait savoir la jeune femme de 18 ans, qui subira une opération à son retour au pays.

De son côté, son partenaire de 20 ans s’est dit heureux de la façon dont la saison se conclut. «Les Mondiaux juniors ont très bien terminé notre année. Nous sommes prêts à monter d’un niveau et aller chez les seniors à l’automne prochain.»

Joseph Phan qualifié pour le programme libre

Le Lavallois Joseph Phan a quant à lui présenté son programme court sur la chanson «The Best Is Yet to Come» du Canadien Michael Buble dans la catégorie masculine. Les juges lui ont accordé une note de 65,26, bonne pour le 14e rang.

«C’était assez difficile honnêtement. J’ai eu des problèmes avec mes patins pendant mon échauffement et je pense que cela m’a un peu affecté pendant mon programme. Je n’ai pas été en mesure de me concentrer et d’attaquer comme je suis capable de le faire. J’étais hésitant et pas à mon meilleur.»

L’Américain Alexei Krasnozhon (80,28) mène le bal devant le Russe Alexey Erokhov (76,54) et le Japonais Mitsuki Sumoto (72,94).

Les programmes libres féminins et masculins auront lieu samedi, soit la dernière journée de compétition.

«Je vais travailler avec mon préparateur mental en vue de ma prochaine performance. J’ai plusieurs outils pour m’aider et je vais faire un peu de méditation», a conclu le Québécois de 16 ans.