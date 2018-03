Une bande-annonce pour La chute de l'empire américain, de Denys Arcand, mettant en vedette Maripier Morin

Les Films Séville ont dévoilé le 8 mars la toute première bande-annonce du prochain film de Denys Arcand, La chute de l'empire américain.

Le long-métrage du célèbre réalisateur québécois mettra en vedette Louis Morissette, Pierre Curzi, Alexandre Landry et Maripier Morin, cette dernière dans un premier rôle au grand écran.

Au départ, le film devait s'intituler Le triomphe de l'argent, mais le titre a été modifié. La chute de l'empire américain nous rappelle sans aucun doute une autre œuvre de Denys Arcand, Le déclin de l'empire américain.

Par voie de communiqué, Denys Arcand explique la démarche créative derrière La chute de l’empire américain.

«Je fais des films en essayant, à ma façon, d’obéir à la consigne séculaire: tendre un miroir à la vie et au temps. Même dans les coins les plus reculés de notre planète, nous sommes tous des sujets de l’empire américain. Cet empire se meurt et ses convulsions nous touchent brutalement. Ceux qui mettent tous leurs espoirs dans le départ de Trump oublient qu’après Caligula [sont venus] Néron et trois siècles d’inexorable désintégration. Nous, au Canada, vivons confortablement sous le parapluie de la “pax americana”, mais la pourriture morale de l’empire commence à nous infecter. L’omnipuissance de l’argent en est un des symptômes. Trouverons-nous des antibiotiques assez puissants pour combattre cette gangrène?»

La chute de l'empire américain sortira en salle le 28 juin prochain.