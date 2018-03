Une Panamera familiale et électrique chez Porsche?

Porsche a profité de l’édition 2018 du Salon de l’automobile de Genève qui se tient actuellement pour y dévoiler la Mission E Cross Turismo Concept.

Esthétiquement, ce prototype ressemble à une Panamera familiale qui aurait été surélevée afin de lui donner des airs d’un 4X4. Un peu comme une Volvo Cross Country ou une Audi Allroad.

En 2015, lors de ce même salon de l’auto, le constructeur de Stuttgart avait présenté le premier volet de la Mission E Concept. Comme il s’agissait d’une berline et que la tendance favorise les véhicules à vocation utilitaire, Porsche a cru bon de revoir sa voiture conceptuelle en lui ajoutant un hayon, une garde au sol plus élevée, des contours d’aile noircis et une allure plus costaude.

Porsche Mission E Cross Turismo Concept 2018 Porsche

Même si elle est électrique, une Porsche demeure une Porsche. La Mission E Cross Turismo Concept est animée par une combinaison de deux moteurs entièrement électriques qui développent une puissance totale de 600 chevaux-vapeur. De plus, elle est munie du système à quatre roues directionnelles ce qui lui procure une meilleure agilité.

Porsche souligne qu’elle franchit respectivement les 100 et 200 km/h en 3,5 et 12 secondes.

Porsche Mission E Cross Turismo Concept 2018 Porsche

Quant à la batterie de 800 volts, le constructeur spécifie qu’il ne lui faut que 15 minutes pour atteindre une autonomie de 400 kilomètres.

Bien qu’elle ait l’air utilitaire, la Mission E Cross Turismo Concept ne peut accueillir que quatre occupants.

