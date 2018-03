Une percée «exceptionnelle»

Côté interprétation, Karine Vanasse (Cardinal) et Maxim Roy (Bad Blood) se disputeront le prix du Meilleur premier rôle féminin dans une minisérie dramatique. Pour sa part, Caroline Dhavernas pourrait être sacrée Meilleure actrice dans une série dramatique pour Mary Kills People. Chez les rôles de soutien, Suzanne Clément s’illustre grâce à Versailles et Benz Antoine grâce à 19-2.

Ailleurs, on note la présence de Geneviève Simard et Normand Daneau (textes de The Disappearance) et Podz (réalisation de Cardinal).