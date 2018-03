Une perte de près de 400 millions $ pour Cominar en 2017

QUÉBEC | Le Fonds de placement immobilier Cominar a essuyé une perte importante de 391,7 millions $ en 2017, alors que l’année précédente il avait affiché un bénéfice net de 241,7 millions $.

Le fonds a aussi annoncé que sa distribution mensuelle sera coupée, passant de 0,095 $ (1,14 $ annuellement) à 0,06 $ (0,72 $ annuellement), afin de disposer d’une «flexibilité financière» suffisante.

La baisse du bénéfice net est principalement due aux réductions de valeur de 643 millions $ comptabilisé à la fin de l’exercice, a précisé Cominar par communiqué, jeudi, au moment de dévoiler ses résultats du quatrième trimestre et de l’année 2017.

Pour l’exercice financier ayant pris fin le 31 décembre dernier, Cominar a obtenu un bénéfice d’exploitation net de 436 millions $, comparativement à 468,6 millions $ durant la même période de 2016.

«Cette baisse du bénéfice d'exploitation net s'explique principalement par les dispositions d'immeubles productifs de revenus réalisés en 2016 et 2017 totalisant 221,4 millions $ et par un produit non récurrent de 10,7 millions $ reçu en 2016», a indiqué Cominar.

La vente de la totalité des propriétés de Cominar situées hors de ses marchés principaux, au coût de 1,14 milliard $, devrait se clôturer à la fin du mois, le Fonds souhaitant dorénavant se concentrer sur ses propriétés au Québec où les taux d'occupation dépassent les 93 %.

«L'assainissement de notre bilan, la concentration sur nos marchés principaux du Québec et notre gouvernance sont les principaux facteurs de cette phase initiale de transformation», a dit Sylvain Cossette, président et chef de la direction de Cominar.

Le ratio d'endettement de Cominar a augmenté, passant de 57,4 %, au 31 décembre 2017 à 52,4 % un an auparavant.