Vague de soutien pour Marianne St-Gelais et Charles Hamelin sur internet

Les patineurs de vitesse Marianne St-Gelais et Charles Hamelin ont reçu de nombreux messages d'encouragement après avoir annoncé leur séparation dans les réseaux sociaux, jeudi.

Il faut dire que nous les avons vus 10 ans dans les compétitions internationales et dans les médias, et que le couple occupait en conséquence une grande place dans le cœur des Québécois et des Québécoises.

Les commentaires publiés sur Facebook en témoignent.

En voici certains parmi ceux que l’on pouvait lire sous les publications de Marianne St-Gelais et de Charles Hamelin.

