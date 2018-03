Vanessa Pilon dévoile le sexe de son bébé dans un message poignant

Vanessa Pilon et Alex Nevsky ont annoncé il y a quelques semaines qu’ils attendaient la venue de la cigogne pour la toute première fois.

Les amoureux avaient partagé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, faisant le bonheur de leurs abonnés. L’animatrice nous en dévoile aujourd’hui un peu plus sur cette grossesse qu’elle a maintenue secrète pendant plusieurs mois.

Pour Vanessa Pilon, la Journée internationale des droits des femmes était le prétexte idéal pour dévoiler le sexe de son bébé et adresser à sa fille (oui, oui, c'est une fille!) un long message rempli d’espoir.

«Ma fille, te savoir en train de croître en moi, de te préparer à intégrer notre monde, teinte cette Journée internationale des droits des femmes d’une joie inquiète. D’une fierté fébrile.

Savoir que tu naîtras femme en 2018, peu importe le genre auquel tu t’identifieras plus tard, soulève en moi une tempête d’émotions. Tu arrives dans un moment galvanisant d’espoir, dans une révolte féminine qui, je le souhaite, sera le catalyseur d’un réel et durable changement social. J’y crois, mais avec tout le sexisme ordinaire, au quotidien, je sais aussi que tout n’est pas gagné, loin de là. Ni ici ni ailleurs. Ensemble, nous serons vecteurs de ce changement. Parce que j’espère que tu grandiras dans une société plus égalitaire, tout simplement. Signé: Ta maman. P.-S. On a aussi la chance d’avoir un allié extraordinaire, ton papa», peut-on lire sous sa photo Instagram.

Une publication partagée par Vanessa Pilon (@vanpailong) le 8 Mars 2018 à 9 :55 PST

Le message était accompagné du mot-clic #EtMaintenant, lancé à la suite du mouvement #MoiAussi et de la vague de dénonciation des violences sexuelles faites aux femmes.

Un magnifique discours qui met parfaitement en lumière le problème du sexisme ordinaire, mais aussi les changements constructifs opérés dans la société concernant l'égalité hommes-femmes.