Vous pouvez maintenant souper dans l'un de ces dômes à Ottawa

Si les restaurants standards avec une table standard et des plats standards vous ennuient, sachez que vous pourrez souper dans un dôme à Ottawa dès le mois prochain. Oui, un genre de grosse bulle.

L’événement pop-up Welcome to Soirée organisé par Dinner4Four aura lieu le long du canal Rideau. L’entreprise crée des événements du genre à Montréal, Toronto, Ottawa, Québec, Winnipeg et Calgary.

Plusieurs dômes seront installés et transformés en petits jardins pour vous mettre dans l’ambiance printanière en un rien de temps. Vous pourrez donc souper tranquille, sans bestioles autour de vous, et profitez de la vue.

Côté repas, vous pouvez vous attendre à un souper 4 services avec un accord vin et champagne concocté par Michael Blackie, le chef du restaurant NEXT, ayant travaillé auparavant dans plusieurs hôtels du globe.

Les soupers pop-up débuteront le 29 avril et auront lieu jusqu’au 28 mai. Notez que vous devez être un minimum de quatre personnes pour louer un dôme, affiché au prix de 110 $. Pour vous procurer des billets et réserver votre petite bulle privée, c’est par ici!

