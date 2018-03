Ces 13 vedettes nous prouvent que ces lunettes de vue sont les plus cool de la saison

Ce printemps, on dit au revoir aux montures imposantes qu’arborent les geeks et on laisse place aux lunettes de vue de style aviateur que toutes les stars portent.

Si la version solaire est tendance depuis la Seconde Guerre mondiale, il a fallu attendre les années 70 avant de voir apparaître le modèle optique.

Aujourd’hui, on refuse de faire un choix et on porte les deux paires de lunettes sans hésiter!

Comme le modèle est assez unique merci, il suscite de vives réactions. En effet, suite à notre capsule vidéo On fouille dans la garde-robe de Ludivine Reding, certains abonnés ont fortement critiqué sa monture audacieuse.

Plusieurs fans étaient sceptiques quant au choix de lunettes de la star montante de Fugueuse. La comédienne a vite réagi en mentionnant : «Mes lunettes font jaser ont dirait. Chacun ses goûts tout l’monde! Vivre et laisser vivre et tout l’monde sera heureux! Moi perso j’les aime ben héhé.»

On suit les pas de Ludivine et si on opte pour ce type de lunettes, on les assume à 100 %!

Au Québec, le duo Milk & Bone a créé une collection en collaboration avec Bonlook mettant en vedette cette paire de lunettes de style aviateur. Tellement cool!

Même si le modèle rond prédomine, il y a également la version carrée de Bella Hadid qui est tout aussi stylée et tendance.

Il n’y a pas de doutes, ces lunettes de vue vous donneront un look de feu en un claquement de doigts. À go, on s’inspire de nos vedettes préfs qui les arborent à merveille!

Selena Gomez

Justin Bieber

Claudia Bouvette

Lucie Rhéaume

Kendall Jenner

Eliane Gagnon

Shay Mitchell

Hailey Baldwin

Si vous souhaitez succomber à la tendance, voici les boutiques en ligne où vous procurer LA paire de lunettes de vue que toutes les stars portent en ce moment.

7 $ sur zennioptical.com

24 $ sur firmoo.com

36 $ sur eyebuydirect.com

145 $ sur bonlook.com, femmes et hommes

225 $ sur warbyparker.com

