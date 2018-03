Enfin un (bon) site pour trouver l’appart de tes rêves

En collaboration avec

Se trouver un nouvel appart peut s’avérer un véritable cauchemar.

Tu imagines les «oh» et les «ah» fuser de toutes parts lors de ta pendaison de crémaillère. Mais la réalité te rattrape rapidement.

Tu te heurtes à un amoncellement indécent de petites annonces dans un désordre absolu. L’affaire se corse alors que tu commences sérieusement à envisager de louer une chambre toute meublée provenant d'une annonce louche qui sort de nulle part.

Le cauchemar cesse dès maintenant! Kangalou est le site de location qu’il te faut découvrir. Un simple coup d’œil jeté aux photos ci-contre saura te convaincre.

La plateforme est franchement agréable à utiliser, avec son design épuré et ses fonctionnalités innovantes.

Plus besoin de passer tes soirées sur Google à taper des codes postaux en croisant les doigts, Kangalou offre la recherche par géolocalisation sur une carte interactive.

Il est également possible d’effectuer une recherche avancée en se basant sur les points d’intérêt à proximité, les écoles, les commerces et le transport en commun.

Tu peux sauvegarder tes coups de cœur pour les comparer, les annoter ou même les partager sur tes réseaux sociaux.

En plus de sa plateforme de recherche gratuite et simple d’utilisation, Kangalou propose un blog lifestyle qui promeut le bien-être en appartement. On y trouve une foule de trucs et de conseils pour accompagner les locataires et les aider à se créer un petit nid à leur image.

Dès que les baux prennent fin, le marché de la location devient une vraie jungle urbaine. Et ça, Kangalou le sait. Il t’est donc possible de créer et de personnaliser un profil afin de refléter le type de locataire que tu es. Cela assure un bon match avec ton éventuel propriétaire et te démarque des autres candidats.

Épargne-toi les mauvaises surprises et les petites annonces louches en magasinant sur Kangalou. Clique ici pour trouver l’appart de tes rêves!