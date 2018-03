10 endroits magnifiques à Boston pour profiter du printemps

En collaboration avec

Vous souhaitez faire une escapade de quelques jours au mois de mai? Direction Boston, Nouvelle-Angleterre, où histoire, culture et bonnes bières font vibrer la ville depuis des centaines d’années.

Comme le printemps est enfin arrivé, voici dix endroits incontournables pour profiter du beau temps à Boston et dans les environs. Sautez dans un autocar et offrez-vous un pique-nique au soleil!

1. Boston Public Market

Probablement le meilleur endroit où s’arrêter pour un pique-nique improvisé! Faites votre choix parmi les nombreux fromages, pains, charcuteries ou fruits et légumes de saison disponibles au marché fermier. Et pour profiter pleinement du printemps, procurez-vous un bouquet de tulipes locales.

Boston Public Market - 100 Hanover Street, Boston

2. Rockport

Rockport est une petite ville côtière située à seulement une heure de route de Boston. On trouve plusieurs plages de sable et de galets parfaites pour une promenade au bord de l’eau... et un repas gastronomique de fruits de mer!

Rockport, MA

3. Isabella Stewart Gardner Museum

Depuis 1903, cet établissement enchanteur accueille les amateurs d’art classique et moderne de partout dans le monde. Conçu pour évoquer un palace italien, le musée se distingue par sa splendide cour intérieure. Un immense puits de lumière surplombe les jardins fleuris, véritable oasis de fraicheur caché dans la ville.

Isabella Stewart Gardner Museum - 25 Evans Way, Boston

4. Harvard

Une balade sur le campus de l’Université Harvard est une leçon d’histoire incroyable. L’université existe depuis 1636 et l’architecture de sa «Old Yard» donne une bonne impression de la vie américaine avant la guerre civile. Au printemps, la pelouse verte et les arbres en fleurs rendent la visite encore plus agréable (et les photos plus mémorables!).

Harvard University – Cambridge, MA

5. Newport

À la fin du XIXe siècle, des milliardaires de New York envahissent la petite ville de Newport pour y construire des maisons d’été totalement extravagantes inspirées des manoirs européens. Installez-vous dans les jardins du manoir «The Elms» pour un pique-nique champêtre qui vous donnera l’impression d’avoir gagné la loto!

The Elms - 367 Bellevue Avenue, Newport

6. Boston Public Garden

Ce parc est le plus vieux des États-Unis. Son immensité en fait l'endroit idéal pour une longue balade à l’ombre des arbres et à l’abri du bruit de la ville. Humez les nombreuses fleurs des jardins, admirez les cygnes qui glissent sur l’étang et profitez-en pour déchiffrer les monuments qui peuplent le parc.

Boston Public Garden - 4 Charles St, Boston

7. Salem

Tout près de Boston se trouve la ville de Salem. En 1692, les célèbres procès des sorcières y ont eu lieu et depuis, la ville est teintée d’une aura de mystère. Prenez une pause au Salem Witch Trials Memorial, un monument dédié à la mémoire des victimes des sanglants événements.

Salem Witch Trials Memorial - 24 Liberty St, Salem, MA

8. Trillium Garden

Après une balade sur la Rose Kennedy Greenway, arrêtez-vous au Trillium Garden, un tout nouveau «beer garden». La brasserie Trillium opère cet endroit charmant : on y déguste de savoureuses bières artisanales, bien assis sur de grandes tables à pique-nique. Et des foodtrucks sont sur place si jamais la faim vous gagne!

Trillium Brewing Roslindale - 4228 Washington Street, Boston

9. Freedom Trail

La Freedom Trail est un parcours extérieur de quatre kilomètres qui nous guide à travers une vingtaine d’endroits importants de l’histoire de Boston. C’est donc la meilleure manière de s’instruire sur le riche patrimoine de la ville tout en prenant un bain de soleil!

Freedom Trail - Boston

10. L’esplanade de la Charles River

Besoin d’air frais? Sautez sur votre bicyclette et roulez le long de l’esplanade de la Charles River. Les joggeurs y côtoient des oies sauvages, des stands de limonade et des arbres en fleurs.

Charles River Esplanade, Boston

