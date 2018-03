Comme Kendall Jenner, je fais de l’acné d’adulte et voici mes trucs

L’acné d'adulte n’est pas un mythe. Si vous avez l'impression que votre peau ressemble à celle d'un adolescent en pleine puberté, sachez que vous partagez votre malheur avec 25 % de la population majeure.

Je faisais partie de celles qui avaient été épargnées par les poussées de boutons à l’adolescence. Ma mère me répétait sans cesse que j’étais chanceuse, parce qu’elle, elle l’avait vécu à la dure.

Mon conte de fées n’a pas duré longtemps. À 20 ans, alors que j’étais en voyage pour une durée de 5 mois, je me suis mise à avoir de gros problèmes de peau. Stress, environnement différent, changement de produits? Je me suis posé toutes les questions possibles pour expliquer le changement de mon type de peau.

Je n’ai pas la science infuse, mais depuis cette éruption cutanée non expliquée, j’ai essayé plusieurs produits afin de contrôler ma sécrétion de sébum.

Je vous propose donc aujourd’hui ma routine hebdomadaire en cinq étapes pour tenter de faire partir mes points noirs et mes boutons.

1. L’exfoliant

Chaque dimanche soir (trouvez votre moment), je prends 5 minutes de ma soirée pour me faire un exfoliant. L’esthéticienne m’a dit d’être prudente avec l’exfoliant puisqu’il donnait une sensation de peau fraîche, mais qu’il ne fallait vraiment pas l’utiliser plus d’une fois semaine aux MAXIMUM deux fois si j’étais dans une poussée incontrôlable.

Le mien, c’est le Normadem masque triactif de Vichy qui agit à la fois comme un nettoyant, un exfoliant et un masque.

20 $, vichy.ca

2. Bain vapeur

En plus de mes boutons, j’ai des points noirs. Comme je n’ai jamais trouvé que les bandes de nettoyage en profondeur donnaient des résultats exceptionnels, j'ai adopté le bain vapeur que j'emploie de deux à trois fois par semaine.

La procédure est super simple. On met de l'eau bouillante dans un bol et on se penche la tête au-dessus. Il faut ensuite rester dans cette position pendant une dizaine de minutes, serviette sur la tête. Lorsque les pores sont dilatés, on enlève les points noirs avec un tire-comédons. À noter qu'il est important de ne pas utiliser ses doigts pour faire sortir le sébum, au risque d'avoir des cicatrices.

Pour ma part, j'ajoute une huile naturelle de DR.HAUSCHKA ce qui facilite la tâche.

48 $, galeriebeaute.ca

3. Le nettoyant pour le visage

Un incontournable pour éloigner les impuretés! Non seulement il est utile pour les peaux acnéiques, mais fonctionne tout aussi bien sur les peaux normales.

J'utilise le nettoyant pour la peau sujette aux imperfections de Spectro, celui sans parfum.

15 $ au Jean Coutu ou dans plusieurs autres pharmacies.

4. Démaquillant / Eau micellaire

Quand j’ai commencé à avoir de l’acné (et la peau grasse qui l’accompagne!), j'ai eu de la difficulté à trouver un démaquillant qui éliminait l'huile sur ma peau. J’ai donc adopté l’eau micellaire, redoutable pour dissoudre les corps gras. La mienne, c’est la solution micellaire 3 en 1 pour peaux grasses de Marcelle.

5. Tactu Pump

Finalement, pour terminer ma routine quotidienne, j’applique une crème prescrite par mon dermatologue. Il s’agit de la Tactu Pump, un onguent qui contient 2 médicaments : l'adapalène et le peroxyde de dibenzoyle.

Si vous ne voulez pas prendre de pilules pour contrer votre acné, parlez de Tactu Pump avec votre médecin. Mais attention, sachez que ça assèche la peau et qu’il vous faudra quelques jours pour vous adapter.

Enfin, n’oubliez pas que même si c’est vraiment dérangeant, l’acné est un problème qui touche plusieurs d’entre nous. Il faut donc allier bonne alimentation et routine de traitements afin d’aider au maximum notre peau à prendre du mieux.

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!