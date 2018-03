Jordane lance un premier vidéoclip

Jordane Labrie, que l’on peut suivre dans l’équipe de Garou à La Voix 6, présente un premier vidéoclip pour la chanson Tell me why, une reprise de Neil Young.

Si l’auteure-compositrice-interprète de 25 ans compte trois albums à son actif au sein de la formation Tous Azimuts, elle a lancé, l’automne dernier, un album solo de reprises des grands de la musique folk canadienne, «Folk expression Vol.1».

Le choix de cette chanson de Neil Young n’est pas étranger à son passage attendu sur les Plaines d’Abraham cet été au Festival d’été de Québec.

Tourné en deux temps à l’île d’Orléans et à Expo Québec, ce vidéoclip a été produit par la boîte 35mmprod avec la collaboration de Clément Desjardins, un complice de Jordane.

Ce dernier a accompagné Jordane lors d’une grande traversée du Canada à bord des trains de VIA Rail dans le cadre du programme Artistes à bord, où elle a eu l’occasion de présenter trois concerts de 45 minutes par jour.

Ensemble, ils composent du matériel original et travaillent avec Jeannot Bournival, propriétaire du studio Pantouf, grand ami et complice de Fred Pellerin.